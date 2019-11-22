В четверг президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда заявили, что надеются на жизнеспособность НАТО, и призвали не раскалывать Альянс.
© DELFI / Andrius Ufartas

Об этом они заявили на фоне дискуссий о реформировании НАТО после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у НАТО случилась "смерть мозга".

Президент Литвы Г. Науседа отметил, что к такой мысли абсолютное большинство стран НАТО относится с осторожностью, а у Альянса не случится смерть мозга до тех пор, пока это не произойдет с каждой страной блока.

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"Ни у Польши, ни у Литвы как членов организации НАТО смерть мозга не случалась. Напротив, мы развиваем совершенно конкретные и амбициозные планы по укреплению сотрудничества в будущем", – сказал журналистам Г. Науседа.

Польский лидер Анджей Дуда отметил, что НАТО как раз и продемонстрировал жизнеспособность после действий России в Украине.

"Я надеюсь, что и далее он будет полным жизни, будет действовать, демонстрируя, что является сильнейшей платформой безопасности, платформой сотрудничества, которая несет безопасность и мир", – сказал А. Дуда.

По его словам, жизнеспособность доказывает и рост вовлеченности американских военных в Польше.

"Я не вижу особой проблемы. Конечно, у каждого государства есть свои условия, своя система, у каждого политика есть собственные амбиции. Простите, но если некоторым не удается реализовать собственные амбиции, то это уже их проблема", – заявил руководитель Польши.

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