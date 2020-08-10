Президенты Литвы и Польши призвали власти Беларуси не применять силу

"Являясь соседями Беларуси, мы призываем власти Беларуси полностью признать и соблюдать базовые демократические стандарты. Мы призываем воздержаться от применения силы, уважать базовые свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств, а также свободу слова", - указано в общем заявлении президентов.

Руководители двух стран подчеркнули, что диалог - это лучший способ достичь социального прогресса, дискутировать о реформах и политических направлениях.

Президенты заявили, что уважают суверенитет и независимость Беларуси, однако также надеются на благоприятные условия для углубления партнерства с Беларусью и ее гражданами.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в соцсети Twitter написал: "Репрессии против политактивистов, мирных протестующих и журналистов в Беларуси совершенно непостижимы. Эта ночь покажет, есть ли у властей Беларуси желание и возможность придерживаться диалога".

В воскресенье после президентских выборов в Минске и других городах страны прошли массовые протесты.

В столице группы демонстрантов, протестующих против результатов выборов, столкнулись со специальными силами милиции.