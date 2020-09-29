Президенту Франции присвоено звание почетного доктора ВУ

"ВУ является хранителем традиционной культуры Литвы и памяти о Великом княжестве Литовском (...) Однако, он также является очень современным и всегда смотрит в будущее. Об этом свидетельствуют международные призы, которые постоянно получают ваши ученые", - сказал на церемонии в Вильнюсе французский лидер.

"Для меня большая честь получить этот титул в сердце Старого города Вильнюса. А это почетное звание присваивает мне один из старейших и известнейших университетов Европы", - добавил он.

По словам Э. Макрона, между ВУ и Францией существуют давние связи.

"Зарубежные студенты каждый год заполняют аудитории вашего уважаемого университета, среди них - и десятки граждан Франции. В прошлом году, если сложить все университеты Литвы, их было около 400", - добавил он.

Как сказал Э. Макрон, молодежь - одна из составляющих его видения будущего Европы.

"Три года назад я предложил создать сети университетов Европы, которые объединят наши научные традиции. Университеты с энтузиазмом откликнулись на это предложение. Сейчас существует 24 таких сети. Отрадно, что учебные заведения Франции и Литвы активно в них участвуют и укрепляют тем самым взаимные связи. После объявления о двух первых проектах наши страны присоединились к четырем консорциумам. Один из них связывает университеты Вильнюса и Лиона", - сказал он.

Диплом почетного доктора вручил Э. Макрону ректор ВУ Римвидас Петраускас.

Этот титул был присвоен Э. Макрону за визионерскую идею альянса европейских университетов - создания сетей университетов Европы и расширения инициативы обмена Erasmus+.

ВУ вместе с европейским альянсом Arqus стал частью этой инициативы. Этот альянс объединяет университеты Вильнюса, Лиона (Франция), Бергена (Норвегия), Граца (Австрия), Лейпцига (Германия), Падуи (Италия) и Гранады (Испания).