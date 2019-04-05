Кто примет участие в дебатах?
На дебаты приглашены все кандидаты, которые сообщили, что собрали предусмотренные 20 тыс. подписей избирателей. С целью более подробных дискуссий дебаты разделены на две части. В первой части согласились принять участие Валянтинас Мазуронис и Наглис Путейкис. Во второй примут участие Гитанас Науседа, Саулюс Сквернялис и Ингрида Шимоните. Первые дебаты начнутся в 16.30, вторые – в 19:00. Участники распределены с учетом результатов опросов общественного мнения, как принято в практике западных стран и Литвы.
Кто проводит дебаты?
Дебаты организует Вильнюсского бюро агентства BNS, Центр восточно-европейских исследований, Фонд Конрада Аденауэра и Литовская национальная библиотека им М. Мажвидаса. Все расходы оплачивают организаторы. В них не используются ни средства госбюджета, ни кандидатов.
Когда и где можно следить за дебатами?
Дебаты будут проходить в Литовской национальной библиотеке им М. Мажвидаса, но по причине ограниченного количества мест вход будет только по приглашениям. Каждый участник дебатов сможет привести по 20 сторонников. Обе части дебатов будут транслироваться он-лайн на Facebook, Youtube и страничке BNS Lietuva, на сайте www.bns.lt. Возможность ретрансляции дебатов по интернету в свободном доступе всех средств массовой информации. О намерениях трансляции дебатов уже информировали порталы новостей delfi.lt, 15min.lt, lrt.lt, diena.lt и радиостанция Ziniu radijas.
Как будут проходить дебаты?
Модератором первых дебатов будет политолог Андрюс Шуминас, вторых – редактор Вильнюсского бюро BNS Вайдотас Бенюшис. Дебаты будут длиться приблизительно по полтора часа. Их темы будут разделены на три части: внешняя политика, оборонная политика и правовое государство. Заранее подготовленные вопросы будет знать только модератор. Зрители смогут задавать вопросы в социальных сетях Facebook и Twitter, к ним нужно добавить хештег #Debatai2019. Во время дебатов зрителей просят соблюдать тишину, не свистеть, не аплодировать, не держать плакатов, чтобы можно было следить за ответами кандидатов.
Кто будет комментировать дебаты?
После завершения дебатов, около 21:00 начнется их обсуждение. Их будут обсуждать дипломат Витаутас Плечкайтис, эксперт в сфере обороны Игнас Станковичюс, глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьёв. Ведущим дискуссии по обсуждению дебатов будет Гинас Дабашинскас. На обсуждение дебатов выделяется около 20 минут, дискуссия будет транслироваться по тем же интернет-каналам.
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