В передаче "В центре внимания на DELFI" президент сказал, что уделит внимание и пенсиям. "Мы также намерены уделить внимание пособиям и надбавкам к небольшим пенсиям и представим соответствующие изменения", – сказал Науседа. По данным президентской службы, на этой неделе будут представлены предложения в социальной и экономической сфере.

"Мы также намерены представить изменения законов в сфере социальной безопасности и выступаем за объединение министерств", – сказал президент.

По его словам, предложения коснутся не только социальной и экономической сферы. "Мы выходим за грань этой сферы, поэтому надеемся на поддержку. Тут я вижу смысл сотрудничества с другими учреждениями власти, тут нет места для выкапывания окопов. Могу и я включится в этот общий хор, бросать камни в сторону правительства и парламента, ноя я понимаю, что оттуда то же полетят камни, – сказал президент. – Моя цель - не заниматься демонстрацией риторики, которая понравится моим друзьям, а осуществление задач, которые я поставил. Поэтому я за сотрудничество, но не за уступки".

Науседа сказал о введении 5 дополнительных выходных людям, которые ухаживают за больными родителями.

Это не новость. В июле Литва окончательно утвердила эту часть директивы ЕС. Госудадарства получили три года на осуществление директивы.

После утверждения директивы глава Соцмина Литвы Линас Кукурайтис сказал, что "работодатели в Литве должны предоставить людям, которые ухаживают за родителями такой отпуск, о котором говорится в директиве - минимум 5 рабочих дней в году". Этот минимум должен быть узаконен в Литве в течение 3 лет.

Кроме того, ЕС призывает предоставлять такой отпуск не только для ухода за близкими членами семьи – партнерами, супругами, детьми или родителями, но и за другими живущими вместе людьми.

Такой отпуск не обязательно должен быть оплачиваемым. Человек, получающий дополнительный отпуск, должен доказать, что он ухаживает за больным родственником.

В соответствии с Трудовым кодексом Литвы, сейчас человек может получить неоплачиваемый отпуск по уходу на столько, сколько рекомендуют врачи. Если в семье есть недееспособный человек, который нуждается в постоянном уходе или родители воспитывают ребенка-инвалида до 18 лет, то человек может получить до 30 дней неоплачиваемого отпуска в год наряду с обычным отпуском.

Кроме того, застрахованные работники в Литве могут получать больничный из "Содры", если присматривают за больными детьми до 14 лет (14 дней) или больничный на 7 дней, если присматривают за другим членом семьи.

Науседа обещает дополнительный выходной и семьям, воспитывающим детей. "Будут представлены поправки к ТК о предоставлении дополнительного выходного работникам, которые воспитывают одного ребенка", – подчеркнули представители президентской службы.

Сейчас таким правом пользуются родители, у которых есть два и больше детей до 12 лет или один ребенок-инвалид до 18 лет. Два выходных в месяц получают родители, воспитывающие 3 и больше детей до 12 лет.

Науседа говорил и о пенсионных пособиях (сейчас это 132 евро) и надбавках людям с небольшими пенсиями.

Пенсионные пособия получают инвалиды, нетрудоспособные лица до 24 лет, родители или опекуны, которые не меньше 15 лет ухаживали за инвалидами, женщины, которые родили и до 18 лет воспитывали 5 и больше детей и др.

В прошлом году парламент одобрил предложение правительства Литвы об увеличении самых маленьких пенсий. Их увеличили с февраля тем, кто получает в общей сложности меньше 238,45 евро. Небольшие пенсии повышали индивидуально.