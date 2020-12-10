"Цифры по всей Европе не улучшаются, они вызывают беспокойство. Мы ждем вакцину. В идеале во второй половине декабря Европейское медицинское агентство признает вакцину Pfizer, BioNTech пригодной к использованию. А в январе решится вопрос вакцины Moderna. Есть две вакцины, которые можно начать применять в ближайшее время. Надо, чтобы все страны подготовили логистику, транспортировку, хранение и организовали вакцинацию", – сказала LRT Скайсгирите.

Первые вакцины, по ее словам, придут в Литву в конце декабря.

"Речь идет о второй половине декабря, когда использование одобрит агентство. К Новому году мы должны подготовить процесс применения", – сказала советник.

По ее словам, Науседа надеется, что вакцинация в Литве не будет задерживаться, поскольку каждый день - это человеческие жизни.

"У нашего Минздрава есть планы, но для президента, конечно, важно осуществление планов. Президент надеется, что до последних дней уходящее правительство будет работать над осуществлением планов и передаст эту работу новому правительству. Вакцинация должна начаться без промедлений. Как только ведомства ЕС одобрят вакцину, в Литве должна начаться вакцинация. Поскольку каждый день промедления - это жизни людей", – сказала она.