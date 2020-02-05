Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис передал DELFI слова президента. Президент сказал, что в случае с лицами, занимающими высшие посты не должно быть даже малейшего намека на возможный конфликт интересов.

"Политики, служащие, а также чиновники, занимающие ответственные посты, должны соблюдать самые высокие стандарты этики и прозрачности. Сюда входит и необходимость избегать любого конфликта интересов и даже намека на таковой. Вопрос конфликта таких интересов решает Государственная комиссия по служебной этике", – сказано в ответе пресс-службы президента.

DELFI напоминает, что в конце прошлого года портал 15min.lt писал, что после встреч Сквернялиса с польскими политиками, о которых не сообщалось, нефтеперерабатывающий концерн Orlen Lietuva, которым управляет польская государственная компания Orlen, получил скидки на перевозку грузов по железной дороге (ее предоставила госкомпания "Литовские железные дороги").

В свою очередь концерн поддержал баскетбольные клубы - вильнюсский Rytas и паневежский Lietkabelis, а также Региональную баскетбольную лигу – все эти организации связаны с предпринимателями из окружения Сквернялиса.

Сам Сквернялис назвал заявления портала сознательно распространяемой ложью.