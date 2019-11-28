"Плохо оцениваем, ситуация нехорошая, она вызывает немало вопросов, ответы мы слышим лишь от отдельных ведомств, но в первую очередь хочется услышать, что скажет премьер", - сказал LRT Мачюлис.

"Нам всем известна ситуация премьера, он сейчас болеет, не работает, поэтому можем подождать несколько дней... Президент сказал, что сначала хочет услышать объяснения премьер-министра. Конечно, эти ответы важно услышать не только президенту, но и обществу", - сказал советник президента.

"Не надо в эти несколько дней нагнетать напряжение, премьер вернется на работу, представит свою оценку, тогда можно будет делать выводы", - сказал Мачюлис, пожелав премьеру наискорейшего выздоровления.

Напомним, что портал 15min.lt провел расследование и выяснил, что почти все 300 000 евро, выделенные на ремонт дорог в Вильнюсском районе, пойдут на асфальтирование улицы Упес, на которой живет премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Советники Сквернялиса уверяют, что во время голосования премьер не знал, что речь идет об улице, на которой он живет.

Члены Союза отечества-Христианских демократов Литвы 27 ноября провели заседание президиума партии и подписали постановление, согласно которому все правительство должно взять на себя ответственность за ситуацию с действиями министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича и премьера (имеется в виду ремонт улицы, на которой он живет).