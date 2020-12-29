"Правительство Литвы установило правила пересечения границы. У нас есть список пораженных стран, приезжие из которых должны делать тест или изолироваться. Что касается конкретного случая, дочь президента приехала из Германии, где распространение вируса сейчас менее активно, чем в Литве. Германии нет в списке пораженных стран. Она соблюдала все требования. Единственный человек, который в данной ситуации рисковал - была она сама. Ведь она вернулась из страны, где вирус распространен в 4 раза меньше. Да, надо соблюдать требования, это и делают", – сказал в интервью Žinių radijаs Крепшта.
На вопрос, не должна ли семья президента воздержаться от общения с близкими и так показать пример другим, Крепшта сказал, что хороший пример – соблюдение установленных требований, а семья Науседы их соблюдает.
"Главный элемент хорошего поведения - соблюдение действующих правил. Как я говорил, каждое требование имеет свой смысл. Наилучший пример - соблюдение правил. Их соблюдал и президент, и его близкие", – сказал он.
Напомним, что портал 15min.lt на прошлой неделе сообщил, что в Литву на Рождество из Германии приехала старшая дочь Науседы.
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