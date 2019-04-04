Президент Даля Грибаускайте приглашает всех желающих осмотреть дворец, ознакомиться с ее деятельностью.
Во время экскурсий гости узнают историю президентской службы, получат информацию о функциях президента и рабочем месте, смогут осмотреть другие интересные помещения здания, которые обычно для посетителей недоступны.
В Центре знакомства с государством будет открыта новая выставка, на которой можно будет увидеть награды президентов Литвы, полученные за рубежом.
В Каунасе, в историческом здании президентской службы, представят специальную коллективную монографию "Президентский дворец в Каунасе".
На мероприятие из США приедет внучка президента межвоенных лет Александраса Стульгинскиса, придут живущие в Каунасе близкие Сметоны и Гринюса, а также потомки работавших в президентском дворцы слуг и служащих.
4 апреля 1919 года Государственный совет учредил службу президента и выбрал первым президентом Литвы Антанаса Сметону. Поскольку в то время Вильнюс был под властью Польши, президентская служба была учреждена в Каунасе.
Сейчас президентский дворец находится в Вильнюсе, на площади С.Даукантаса, в бывшем дворце епископов.
Там в свое время находилась и резиденция российского генерал-губернатора, МИД Литвы, Литовское агентство телеграмм (ELTA), Дом офицеров, Дворец работников искусств.
После реконструкции в 1997 году там разместился президентский аппарат.
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