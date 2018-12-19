В начале 2015 года, когда учителя готовились к забастовке, им пришлось выслушать представителей Минобороны Литвы, которые рассказали об идеологических и информационных войнах, угрожающих Литве.
"Тогда нас также называли российскими агентами. Но всякий раз, когда пытаешься спорить или противиться несправедливому закону, ты становишься оружием вражеских сил. Тут ничего нового нет", – сказал журналистам лидер бастующего профсоюза Андрюс Навицкас.
Лидер другого профсоюза педагогов Аудрюс Юргелявичюс сказал, что состоявшаяся встреча ему показалась странной. "После предварительной забастовки ни с того ни с сего мы получили приглашение в президентский дворец. Было сказано, что нечего опасаться и не стоит нервничать. На встречу пришли представители контрразведки. Они, не объяснив, зачем, прочитали нам лекцию о гибридной войне, распространении агрессии и тому подобных вещах", – рассказал он.
Пресс-служба президента Литвы Дали Грибаускайте подробно эту встречу не комментировала, только указала, что на ней "обсуждались проблемы в сфере образования".
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