"Всеобщие выборы в этом году будут проходить необычно – они отмечены знаком пандемии коронавируса. Это создает дополнительные требования к политической кампании и к самому голосованию", – отметил глава государства в пресс-релизе, опубликованном после совещания об организации выборов.

"Необходимо обеспечить, чтобы парламентские выборы проходили безопасно, прозрачно и честно, и чтобы мы были готовы к различным сценариям, включая и возможную вторую волную заболеваний осенью", – сказал президент.

Г. Науседа утверждает, что особо важным во время политической кампании будет избегать неизвестности и замешательства, детально информировать общество о проходящей подготовке к выборам, а также стремиться к тому, чтобы все участники политической кампании, включая и новые политические силы, действовали в равных условиях конкуренции.

Кроме того, президент отмечает необходимость обеспечения возможности голосования для как можно более широкого круга избирателей.

"Мы также должны сделать все, чтобы на выборах свою волю могли выразить как можно большее число избирателей, включая и лиц, входящих в группы риска, и чтобы ни одна из групп избирателей не осталась в стороне. От этого будет зависеть и доверие общества к результатам выборов", – сказал Г. Науседа.

В четверг он обсуждал предстоящие выборы с руководителем Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаурой Матйошайтите, руководством литовского отделения организации Transparency international, политологами.

Ранее в четверг Л. Матйошайтите сказала BNS, что на октябрьских выборах в сейм предлагается увеличить до 4 дней время голосования на дому. Также есть предложение, чтобы на дому могли голосовать те избиратели, которые по приказу министра здравоохранения принадлежат к группе риска.

В ходе видео-конференции президента и представителей организаций, политологов также обсуждался пример голосования по интернету, который используется в разных странах, поднимались вопросы расширения возможностей голосования по почте, создания лучших условий для голосования граждан Литвы, проживающих за границей.

"Участвовавшие в дискуссии представители неправительственных организаций (НПО) выразили озабоченность в связи с тем, что министерство культуры запаздывает с систематизацией и публикацией данных о средствах, выделяемых органами власти на услуги предания гласности. Это означает, что накануне выборов нет достаточной прозрачности и возможностей для ученых, журналистов и НПО контролировать использование государственных средств", – говорится в сообщении президентской администрации.

Парламентские выборы в Литве пройдут 11 октября.