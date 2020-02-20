Президент: возможно придется создавать новую природоохранную систему

"Эти проблемы придется решать комплексно, одной лишь "рубки голов" (...) недостаточно, требуется создать совершенно иную систему, пожалуй, с основ", – заявил президент в интервью, которое в среду вечером транслировались на телеканалах LNK и Info TV.
По его словам, новая информация о природоохранных нарушениях, предаваемая гласности, является необходимой предпосылкой для очистки системы.
"Некоторые преступления – не побоюсь этого слова – совершались из года в год, десятилетия, и мы жили в настоящем королевстве кривых зеркал, в котором говорили, что все со стороны как бы и неплохо: ну а там, где пованивает, люди недовольны... А сегодня все это становится публичным, и это первый шаг, и, наконец, перейти к решению экологических проблем", – сказал Г. Науседа.
Он также выразил надежду на то, что общество окажет давление на власть с целью решения проблем загрязнения природы, стоков и вырубки деревьев.
Департамент охраны окружающей среды в последнее время критиковали, когда выяснилось, что картонажная фабрика Grigeo Klaipėda, как подозревается, спускала неочищенные сточные воды в Куршский залив.
Это преступление выяснилось после того, как жители портового города несколько лет жаловались на неприятные запахи.
В последнее время также возник скандал с охотой, в которой участвовали влиятельные деятели политики и бизнеса и на которой были убиты самки зубра. В связи с этим происшествием полиция начала расследование несоответствия должностному положению. Полиция оценит и действия природоохранных органов Панявежиса.
В среду было заявлено, что министр окружающей среды Кестутис Мажейка предлагает понизить в должности директора департамента Вайдаса Лаукиниса.
В последнее время в Литве большое внимание привлекли и другие экологические проблемы: загрязнение пластиком и другими веществами фиксировались в сточных водах, нелегальное и небезопасное хранение отходов. Жители городов уже несколько лет сопротивляются вырубке лесов.
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