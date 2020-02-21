Переговоры зашли в тупик, поскольку Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция, называемые "экономной четверкой", жестко требуют сокращения проекта бюджета почти на 70 млрд евро, по сравнению с последним предложением.

"Экономная четверка держится строго и требует сократить бюджет. Если они не сдвинутся, придется констатировать, что переговоры продолжатся позднее, и на этот раз разойтись", – сообщили BNS о хоте переговоров информированные источники.

Первый раунд состоялся в четверг вечером, а в пятницу ночью продолжились двухсторонние консультации с председателем Совета руководителей Европы Шарлем Мишелем.

Двухсторонняя встреча Ш. Мишеля и Г. Науседы состоялась под утро в пятницу, около 4 часов по литовскому времени, подтвердили BNS дипломатические источники.

Накануне были надежды на то, что Ш. Мишель в пятницу утром представит для переговоров новый проект бюджета, однако такой документ не был распространен.

Хотя президент Г. Науседа резервировал номер в брюссельской гостинице до субботы, после ночных консультаций ожидается, что он будет следить за баскетбольным матчем между Литвой и Бельгией, уже по возвращении в Вильнюс. Матч начнется поздним вечером.

В вопросе средств смычки – прогресс, но фермеры хотят больше

Представленный неделю назад проект позволил бы Литве надеяться на некоторое повышение средств фондов смычки, по сравнению с прежним предложением, но Балтийским странам еще не удалось обеспечить более интенсивный рост прямых выплат фермерам.

В проекте предлагается выделить дополнительные средства государствам, которые потеряли много жителей. Благодаря такой предложенной формуле Литве достанется дополнительно около 180 млн евро.

Помощь фондов смычки для Литвы может сократиться на 24%, по сравнению с нынешним бюджетом 2014-2020 годов, – такая планка предусмотрена для всех государств-членов. Эта помощь Литве и другим странам региона обрезается с учетом уровня развития экономики.

Сейчас прямые выплаты литовским фермерам составляют 170 евро за гектар, а средний показатель в ЕС – около 259 евро. По предварительным подсчетам, последовательно повышаемые выплаты литовским фермерам в 2027 году могут превысить 200 евро за гектар и составить 80% среднего показателя в ЕС.

Г. Науседа, встретившийся в четверг в Брюсселе с протестующими литовскими земледельцами, обещал добиваться того, чтобы выплаты уже в следующем году составили 196 евро, как было оговорено семь лет назад.

Брюссельские чиновники утверждают, что цели 196 евро не удалось достичь, потому что за этот период в Литве заметно увеличились площади пахотной земли, а сумма была установлена на основании данных 2009 года.

На закрытие ИАЭС предлагается выделить 490 млн евро. Литву обяжут внести 14% собственных средств. Это предложение ЕС соответствует предложениям Еврокомиссии, между тем обязательство внесения собственных средств снижается на 6 проц. пунктов. Правительство Литвы запрашивало 672 млн евро.

Литва также просит увеличить финансирование схемы калининградского транзита, по которой 400 тыс. российских граждан ежегодно пересекают территорию Литвы в упрощенном порядке. Литва просит 215 млн евро, ведомства ЕС пока предлагают 139 млн евро.

Дополнительное напряжение вызывает то, что новый бюджет сокращается в связи с уходом Великобритании из ЕС. Смычка и сельское хозяйство получат меньше средств потому, что возникают такие новые приоритеты, как борьба с климатическими изменениями, миграция, совместная оборонная политика и безопасность.