До пятницы премьер-министр не будет вносить кандидатуру своего советника, сказал BNS пресс-атташе С. Сквернялиса.

"В пятницу планируется встреча премьера и президента, на ней и будет обсуждаться кандидатура Л. Савицкаса", – сказал в понедельник BNS Томас Бержинскас.

Другой советник премьера Скирмантас Малинаускас некоторое время сказал Литовскому радио, что, вполне вероятно, кандидатура Л. Савицкаса будет представлена президенту в понедельник.

Л. Савицкас работает советником премьера по экономике и вопросам управления стратегическими изменениями с начала работы правительства С. Сквернялиса в декабре 2016 года. В этом году он со списком "аграрием" был избран членом совета Вильнюсского городского самоуправления, однако в этой партии он не состоит.

Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.

Вернувшись после обучения за границей в Литву, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai ("Твори для Литвы") проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas ("Форум инвесторов").