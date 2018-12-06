Президент Литвы в порядке особой срочности представила Сейму поправки к закону, которые призваны облегчить реализацию систему штатной оплаты труда учителей, сообщила администрация главы государства.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

Выдвинутые президентом поправки к законам предлагают более простую структуру штатной оплаты труда, согласно которой устанавливаются две категории учителей – одна, связана с уроками и подготовкой к ним, другая – с классным руководством, деятельностью среди школьной общественности, профессиональным ростом учителя.

Как говорится в пресс-релизе администрации президента, эти поправки создадут условия для более простого применения штатной оплаты, "не позволят манипулировать зарплатой учителей и сократят разрыв между школами разного уровня". Согласно поправкам, министерство образования и науки должно будет утвердить правила составления рабочих графиков.

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Поправки зарегистрированы после встречи президента с представителями профсоюзов и экспертами в сфере просвещения.

Один из профсоюзов учителей Литвы бастует четвертую неделю в связи с введенным в сентябре новым порядком штатной оплаты.

Несколько десятков педагогов более чем неделю ночуют в помещения министерства образования и науки.

После совещания с президентом глава бастующего профсоюза Андрюс Навицкас завил, что услышал призыв президента прекратить забастовку. Он сказал, что решение о возможности изменить форму протеста будет принято, когда будет получен ответ правительства на призывы президента начать проводить в жизнь требования профсоюза, и когда он увидит поправки Д. Грибаускайте.

Профсоюз требует повысить на одну пятую коэффициенты зарплат учителей, а также увеличить число неконтактных часов для педагогов дошкольного воспитания, ликвидировать функциональные интервалы постоянной части должностного оклада, сократить численность учеников в классах.

Правительство говорит, что проведение в жизнь всех требований профсоюза обойдется примерно в 300 млн евро, но участники протеста утверждают, что это цифра раздута.

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