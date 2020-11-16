"Планируется, что кандидатура премьер-министра будет представлена в четверг", - сообщил BNS главный советник президента Повилас Мачюлис.
Кандидатуру И. Шимоните на должность премьера предлагает правоцентристская коалиция, в которую входят консерваторы, либералы и Партия свободы. У них в Сейме 74 мандата из 141.
Согласно уставу Сейма, после представления кандидатуры президентом слово предоставляется претенденту, он отвечает на вопросы. Затем обсуждение кандидатуры премьер-министра передается фракциям. Кандидатура должны быть обсуждена в течение двух недель.
В недельный срок с представления кандидатуры премьера должно быть проведено следующее заседание Сейма для принятия решения по представленной кандидатуре.
Премьер-министр не позднее, чем через 15 дней после назначения, представляет Сейму для обсуждения составленную им и утвержденную правительством программу.
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