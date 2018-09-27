"Мы не можем исключить глобализацию, поскольку, борясь с нею, мы станем лишь еще более бедными. За последние 25 лет свободная торговля предоставила возможность более чем миллиарду людей избежать крайней бедности", - заявила глава государства на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Однако у глобализации есть и своя темная сторона, с которой мы должны бороться, предпринимать действия, которые бы помогли избежать отчуждения, неравенства и ухудшающихся трудовых стандартов", – добавила она.

Наблюдатели отмечают, что выросшее имущественное неравенство поощряет националистические настроения, а это повлияло на рост влияния крайне правых сил в Европе.

Д. Грибаускайте отметила, что международная общественность не может допустить, чтобы "голоса, поддерживающие национализм и раскол, победили над диалогом и сотрудничеством".

"Чтобы преодолеть все основные вызовы - терроризм и климатические изменения - дать полномочия женщинам, нет другой альтернативе совместной работе", - сказал руководитель Литвы.

Она также призвала совершенствовать деятельность международных организаций, поскольку сейчас они неспособны реагировать на незаконное использование силы, химического оружия, вызовы бедности и экономики.

"Во время почти каждого большого кризиса, с которым мы сталкивались в последнее десятилетие - от Сирии до Украины, от Мьянмы до Йемена, Совету безопасности ООН не удалось сыграть значительную роль по причине неспособности государства подняться над национальными интересами и обструкционистского использования права вето", - отметила Д. Грибаускайте.

По ее словам, организации, учрежденные для уничтожения оружия массового поражения "неспособны одолеть дикторов, которые создают ядерные оружия и используют химическое оружие против граждан".

Президент критиковала и Всемирную организацию торговли, которая парализована перед лицом изменений в мировой экономике, а рост напряжения в мировой торговле "может перечеркнуть наши достижения в сферах слаженного развития и сокращения бедности".

"Одновременно мы должны признать, что наши ведомства не идеальны. Они могут быть бюрократичными, затратными и безответственными. Однако именно мы, государства-члены, их создали, поэтому обязаны их совершенствовать и адаптировать к новым реалиям", - сказала руководитель Литвы.

Д. Грибаускайте также возглавит дискуссию женщин - мировых лидеров "Экономический рост через полномочия женщин", встретится со вдовой сенатора США Джона Маккейна - Синди и передаст ей предназначенную сенатору государственную награду Литвы.