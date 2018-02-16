В поздравительном письме президент пишет, что США гордятся "давней дружбой с Литвой и давним партнерством в деле преодоления вызовов нашим общим ценностям".
"Наши страны обязались своим примером поощрять принципы демократии у себя дома и защищать свободу личности во всем мире", - говорится в письме президента США президенту Литвы Дале Грибаускайте.
"Мы также очень ценим преданность Литвы НАТО и ее вклад, как финансовый, так и кадровый, в дело защиты территориальной целостности всех союзников и борьбы с угрозами мирового терроризма", - отмечает Трамп.
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