Президент созывает Госсовет по обороне в связи со скорым стартом БелАЭС

ГСО созывается, чтобы дать оценку готовности Литвы защитить население и окружающую среду в связи с вводом в эксплуатацию БелАЭС, на заседании ГСО будет обсуждаться готовность правительства и других органов власти реагировать на угрозы, исходящие от БелАЭС, сообщило президентское ведомство.
"Невзирая на нарушения международных требований в областях ядерной безопасности и природоохраны, в нарушение международных конвенций, не проведя в жизнь рекомендации по стресс-тестам, Беларусь декларирует планы начать в ближайшее время деятельность атомной станции", - говорится в сообщении.
ГСО также обсудит важность ускорения синхронизации Балтийских государств и реализации необходимых мер по защите от угроз, исходящих от небезопасных атомных станций третьих стран.
В заседании примут участие члены ГСО, а также министры иностранных, внутренних дел и энергетики, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне.
Литва законодательно признала исходящую от БелАЭС угрозу для своей нацбезопасности. Литва является самым активным критиком БелАЭС, которая построена вблизи литовско-белорусской границы. Минск отметает претензции Вильнюса по поводу несоблюдения требований к безопасности.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За небольшую зарплату работать невыгодно: жители Литвы живут на пособия (78)
Служба занятости Литвы фиксирует рекордный уровень...
Новые данные деклараций: самые богатые депутаты - Карбаускис, Брадаускас и Ландсбергис (34)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) представила...
Ландсбергис призывает поддержать президента и прийти на митинг (46)
Председатель Верховного совета-Восстановительного...
В Вильнюсе протестовали курьеры по доставке еды Bolt Food: наша зарплата около 900 евро (12)
15 июля в Вильнюсе состоялась акция протеста курьеров...
Имущество семьи президента Литвы - недвижимость, есть долг на сумму 100 000 евро (6)
Большую часть имущества президента Литвы Гитанаса...