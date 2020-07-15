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Президент Литвы Гитанас Науседа созывает в четверг Госсовет по обороне (ГСО) в связи с приближающимся стартом Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.
Президент созывает Госсовет по обороне в связи со скорым стартом БелАЭС
© DELFI / Kiril Čachovskij

ГСО созывается, чтобы дать оценку готовности Литвы защитить население и окружающую среду в связи с вводом в эксплуатацию БелАЭС, на заседании ГСО будет обсуждаться готовность правительства и других органов власти реагировать на угрозы, исходящие от БелАЭС, сообщило президентское ведомство.

"Невзирая на нарушения международных требований в областях ядерной безопасности и природоохраны, в нарушение международных конвенций, не проведя в жизнь рекомендации по стресс-тестам, Беларусь декларирует планы начать в ближайшее время деятельность атомной станции", - говорится в сообщении.

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ГСО также обсудит важность ускорения синхронизации Балтийских государств и реализации необходимых мер по защите от угроз, исходящих от небезопасных атомных станций третьих стран.

В заседании примут участие члены ГСО, а также министры иностранных, внутренних дел и энергетики, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне.

Литва законодательно признала исходящую от БелАЭС угрозу для своей нацбезопасности. Литва является самым активным критиком БелАЭС, которая построена вблизи литовско-белорусской границы. Минск отметает претензции Вильнюса по поводу несоблюдения требований к безопасности.

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