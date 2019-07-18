Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что состав обновленного правительства станет известен в ближайшие дни.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Глава государства сказал, что премьер Саулюс Сквернялис еще не представил ему конкретные кандидатуры министров.

"Ничего мы не получали, мы обменялись мнениями (с премьером), никакого определенного списка нет. Он обязательно появится в ближайшие дни, и после согласования кандидатур мы, я думаю, сможем представить эти предложения на утверждение", – сказал журналистам в четверг Г. Науседа, представив в сейме кандидатуру премьера.

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Правительство будет обновлено в связи с подписанием несколько недель назад "крестьянами", "социал-трудовиками", представителями партии "Порядок и справедливость" и Избирательной акции поляков Литвы договора о коалиции.

Сейчас "крестьяне" формально контролируют 12 из 14-и министерств, еще два министерских портфеля у "социал-трудовиков".

По новому договору партнеры по коалиции получат пять министерских портфелей.

Г. Науседа еще раз призвал правящих не экспериментировать с должностью министра обороны. Этот портфель получит партия "Порядок и справедливость".

По его словам, нынешний министр Раймундас Кароблис работает успешно, у него накоплен необходимый опыт и у него есть планы на будущее.

"Давайте принимать во внимание то, что приближается очень ответственный саммит НАТО 4 декабря, на котором будут очерчены планы дальнейшей деятельности этой организации и особенно с фокусом на наш Балтийский регион", – сказал президент.

"Так что есть очень серьезные задачи, и мы не можем сейчас здесь экспериментировать", – добавил он.

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