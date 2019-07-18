Глава государства сказал, что премьер Саулюс Сквернялис еще не представил ему конкретные кандидатуры министров.

"Ничего мы не получали, мы обменялись мнениями (с премьером), никакого определенного списка нет. Он обязательно появится в ближайшие дни, и после согласования кандидатур мы, я думаю, сможем представить эти предложения на утверждение", – сказал журналистам в четверг Г. Науседа, представив в сейме кандидатуру премьера.

Правительство будет обновлено в связи с подписанием несколько недель назад "крестьянами", "социал-трудовиками", представителями партии "Порядок и справедливость" и Избирательной акции поляков Литвы договора о коалиции.

Сейчас "крестьяне" формально контролируют 12 из 14-и министерств, еще два министерских портфеля у "социал-трудовиков".

По новому договору партнеры по коалиции получат пять министерских портфелей.

Г. Науседа еще раз призвал правящих не экспериментировать с должностью министра обороны. Этот портфель получит партия "Порядок и справедливость".

По его словам, нынешний министр Раймундас Кароблис работает успешно, у него накоплен необходимый опыт и у него есть планы на будущее.

"Давайте принимать во внимание то, что приближается очень ответственный саммит НАТО 4 декабря, на котором будут очерчены планы дальнейшей деятельности этой организации и особенно с фокусом на наш Балтийский регион", – сказал президент.

"Так что есть очень серьезные задачи, и мы не можем сейчас здесь экспериментировать", – добавил он.