"Мы рассмотрим кандидатуру, она действительно серьезная, но это не единственная кандидатура из рассматриваемых", – заявил Г Науседа журналистам в четверг.
Он также акцентировал, что есть и "альтернативные способы решения".
"Мы не намерены спешить, и спокойно рассмотрим все альтернативы, примем решение", – сказал президент, выступая перед журналистами в Плунге.
Во вторник совет правящей коалиции одобрил кандидатуру 29-летнего советника премьера, члена Вильнюсского горсовета Л. Савицкаса на пост министра экономики.
Президент: Савицкас – не единственный кандидат в министры экономики
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