aA
Присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР после заключения пакта Молотова-Риббентропа соответствовало международному и государственному праву, пишет Владимир Путин в статье для The National Interest о Второй мировой.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Американский журнал The National Interest в четверг, 18 июня, опубликовал авторскую статью Владимира Путина "Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны". Среди прочего, президент России утверждает, что Латвия, Литва и Эстония "присоединились" к СССР в 1940 году после заключения пакта Молотова-Риббентропа с согласия властей балтийских стран. Их вступление "соответствовало международному и государственному праву того времени", подчеркивает автор. По его словам, государства Балтии "сохранили свои государственные органы, язык", а также "были представлены в высших государственных структурах Советского Союза".

Статьи по теме:
МИД Литвы заявил России протест из-за попыток реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа  (182)
Инициативу депутата Госдумы РФ по пакту Молотова-Риббентропа глава МИД Литвы называет подменой истории  (140)

По словам российского президента, у руководства СССР в сентябре 1939 года "была возможность перенести западные границы еще дальше на запад, вплоть до Варшавы", однако власти решили так не делать.

Аннексия стран Балтии

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известный как "пакт Молотова-Риббентропа", был подписан в конце августа 1939 года. В дополнительном протоколе к пакту содержится договоренность о разделе Восточной и Центральной Европы на сферы влияния. Это позволило нацистской Германии 1 сентября 1939 года напасть на Польшу. Советские войска вступили на польскую территорию около двух недель спустя.

15 июня 1940 года Красная армия вошла в Литву. 17 июня - в Латвию и Эстонию. В июле под контролем и под диктовку Кремля в странах Балтии были сформированы новые правительства. Началась чистка аппаратов, увольнение всех чиновников, преобразование армии, репрессии в отношении представителей национальной элиты, массовая депортация жителей Литвы, Латвии и Эстонии в Сибирь. В начале августа 1940 года, "по просьбам" советов министров республик, балтийские страны стали членами СССР.

Совет Европы в своих резолюциях охарактеризовал процесс вхождения балтийских государств в состав СССР как оккупацию, насильственную инкорпорацию и аннексию. В 1983 году Европейский парламент также осудил его как оккупацию.

Путин о предпосылках войны

Путин в своей статье также рассуждает о предпосылках войны. По его мнению, "несправедливо утверждать, что двухдневный визит нацистского министра иностранных дел Риббентропа в Москву стал главной причиной начала Второй мировой войны". "Все ведущие страны в определенной степени ответственны за это. Каждая из них совершила роковые ошибки, высокомерно считая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или держаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы", - подчеркивает российский лидер. "Ценой этой близорукости, отказа создать систему коллективной безопасности стали миллионы жизней", - резюмирует он.

Участники саммита СНГ в 2019 году договорились о необходимости "передать будущим поколениям память о том, что нацисты были побеждены прежде всего советским народом", а представители всех республик СССР "сражались бок о бок" на линии фронта и в тылу, говорится в статье. Это решение "вызвало переполох в Европе и мире", отмечает Путин. По его словам, "некоторые политики, действуя по привычке, поспешили заявить, что Россия пытается переписать историю". Президент РФ призвал все страны ускорить обнародование архивов и публикацию прежде неизвестных документов военного и довоенного периодов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Парламент Литвы осудил попытки России переписать историю (94)

Парламент Литвы единогласно осудил попытки России...

Спикер Сейма: наш долг - не допустить переписывания истории (18)

В память о жертвах советской оккупации наш долг - не...

Страны Балтии и Польша вместе будут сопротивляться попыткам РФ переписать историю (225)

На встрече в Вильнюсе в понедельник министры...

США вместе с Восточной Европой осуждает попытки России переписать историю (196)

Соединенные Штаты Америки вместе с государствами...

Глава МИД Литвы: мы должны сказать миру, что победа и свобода пришли не для всех Интервью: БелАЭС - это российский геополитический проект в Беларуси (510)

Накануне 75-летия окончания Второй мировой войны,...

В Сейме Литвы – новый проект об историческом ревизионизме России (136)

В парламенте Литвы инициируется еще одна резолюция о...

TOP новостей

Цены на переживающие золотой век усадьбы по карману не всем: выделяются несколько районов (1)

После того как в Литве объявили карантин, цены на...

Ужасная сторона карантина: дети просят о помощи, увеличилось количество убийств (12)

Карантин для многих жителей Литвы стал настоящим...

В Литве за сутки установили 8 новых случаев коронавируса

В Литве за последние сутки установили 8 новых случаев...

Российский активист попросил политического убежища в Литве (16)

Активист "Ассоциации народного сопротивления" из...

Президент России назвал законным "присоединение" стран Балтии к СССР (148)

Присоединение Латвии , Литвы и Эстонии к СССР после...

|Maža didelių žinių kaina