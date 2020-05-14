"То, что мы сделали за несколько месяцев, заслуживает высокой оценки, несмотря на все ошибки и, особенно в первые недели, стихийность, хаос и так далее. Результат, который несложно измерить количественно и сравнить с результатами других государств, хороший", - сказал Г. Науседа в четверг журналистам в сейме.
Глава государства подчеркнул, что "на подходе еще одна часть тяжелой работы, социально-экономическая ситуация, с которой тоже нужно справиться", однако он прогнозировал, что кризис не будет таким глубоким, как в 2009–2010 годах.
"Она ставит не меньше вызовов, а может, и больше, и она не затянется на месяц или два, она затянется на куда более длительный срок. Я надеюсь, что если сообща работать в этом направлении, то можно достичь результата - амортизировать последствия и придать ускорение экономике, чтобы выбраться из этой ямы, где она неизбежно окажется, хотя я убежден, что эта яма не будет такой глубокой, какой была в 2009–2010 годах", - сказал президент.
Он также высказался за осторожные послабления в карантине, аргументируя опытом многих государств, который "показывает, что слишком легкие и быстрые послабления чреваты новыми волнами".
В Литве за минувшие сутки подтверждены шесть новых случаев коронавируса, от COVID-19 умерли в общей сложности 54 человека, шесть заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.
Поскольку в стране становится меньше новых случаев инфекции, правительство уже несколько раз делало послабления в условиях карантина, однако по-прежнему запрещены массовые скопления людей, остаются в силе ограничения для различных видов деятельности. Карантин пока продлен до лета.
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