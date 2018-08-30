Решение обжаловать определение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге о содержании заключенных в секретной тюрьме в Литве находится в компетенции правительства, говорит президент Литвы Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Это полностью лежит в сфере компетенции правительства и является его решением", - сказала Д. Грибаускайте журналистам в четверг.

ЕСПЧ в конце мая объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме, и обязал выплатить компенсацию в размере 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусейну). Он якобы содержался в этой секретной тюрьме в Литве.

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Президент тогда заявила, что Литве не следует подвергать сомнению решение суда и ей придется его выполнить.

"Решение ЕСПЧ принято, оно неблагоприятно для Литвы. Репутационный урон причинен. У нас есть обязательства перед Европейской конвенцией о правах человека, поэтому мы должны будем выполнить решение суда", - сказала глава государства в конце мая.

Минюст на прошлой неделе в официальном пресс-релизе указал, что Литва не станет обращаться в Большую коллегию ЕСПЧ, однако в среду премьер Саулюс Сквярнялис неожиданно объявил, что кабмин обратится в Большую коллегию ЕСПЧ с просьбой пересмотреть решение ЕСПЧ о том.

На составление жалобы у кабмина Литвы остается еще день - срок подачи истекает 31 августа.

Представители кабмина Литвы пытались убедить ЕСПЧ, что в предполагаемых помещениях тюрьмы ЦРУ в Антавиляй (под Вильнюсом) на самом деле должен был действовать центр поддержки разведки, а вызвавшими подозрение самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.

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