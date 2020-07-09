Президент: реализовать соглашение партий о 2,5% на оборону будет сложно, но возможно

По словам главы государства, хотя не все партии подписали соглашение, он получил заверение, что в случае перераспределения большей части ВВП на социальные нужды повышение финансирования обороны одобрят и те, кто не подписал соглашение.

"Я считаю, что это (обязательство относительно 2,5%) - правильное решение, трудно реализуемое, если мы не будем стремиться к тому, чтобы перераспределение ВВП через бюджет было больше", - сказал президент на пресс-конференции в четверг.

Лидер не подписавшей соглашение Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас сказал, что позиция партии относительно стремления к 2,5% не меняется - базовой линией социал-демократов являются международные обязательства, а смягчить скептицизм партии могло бы расширение понятий оборонной сферы и угроз национальной безопасности.

"Есть партии, у которых есть возможность неплохо выступить на ближайших выборах в сейм и которые довольно скептически настроены в этом отгошении, однако во время консультаций с их лидерами я получил заверение, что они не будут так категорически настроены (против) относительного повышения выдяелямых на оборону средств, если мы одновременно сможем достигнуть, чтобы и часть выделяемых на социальную защиту средств по сравнению с ВВП росла", - сказал глава государства о соглашении партий.

"Можно ли это сделать? Это сложно, но возможно", - добавил Г. Науседа.

По словам Г. Палуцкаса, ЛСДП поддерживает обязательство о выделении 2% ВВП на оборону перед НАТО, открыта для обсуждения повышения этой цифры, но дискуссия должна измениться в корне.

"(...) мы поддерживаем обязательства перед НАТО, которые являются международными - 2%, и это наша базовая линия. Мы можем дискутировать об увеличении расходов на оборону, а смягчить наш скептицизм может только расширение понятия обороны", - сказал Г. Палуцкас BNS.

По его словам, социал-демократы предлагают рассмотреть, не стоит ли включить в оборонную сферу проекты, связанные с молодежью, со здоровым образом жизни, финансирование научной сферы, а также не стоит ли понимать угрозы нацбезопасности шире, включая и вопросы социального отчуждения.

Парламентские партии, за исключением социал-демократов, договорились довести в 2030 году расходы на оборону до 2,5% ВВП. Сейчас Литва выделяет на оборону около 2% ВВП.