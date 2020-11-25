"Мы находимся в критически важной точке борьбы с пандемией, кроме того, необходимо слаженно завершить и утверждение правительства. Невзирая на все испытания, приходящиеся на Сейм, работа одного из важнейших органов государства не может прекращаться на длительное время", – цитируются слова президента в пресс-релизе администрации главы государства.

В среду президент обсудил на удаленной встрече с правлением Сейма планы по организации работы парламента и возможности принятия решений, связанных с формированием правительства.

Правление Сейма представило президенту планы расширения возможностей удаленной работы. Как говорится в сообщении, президент интересовался мерами по идентификации депутатов, голосующих не в зале Сейма, обеспечением слаженного хода дискуссий и прав оппозиции.

"Я призываю все парламентские партии объединить силы и принять решения, необходимые для дальнейшей работы Сейма", – заявил глава государства.

На этой неделе в Сейме не хватило голосов для принятия поправок для того, чтобы узаконить удаленные заседания.

В поправках предлагается установить, что при объявлении экстремальной ситуации, когда возникает угроза здоровью или жизни людей, решением правления Сейма заседания могут проводиться удаленно за счет электронных средств связи при обеспечении установления личности члена парламента.

Поправки критиковали оказавшиеся в оппозиции "аграрии", которые предлагали не рассматривать эти проекты в срочном порядке и создать группу по их подготовке. По мнению оппозиции, они создают возможность для правящих злоупотреблять властью.