"По мнению президента, следует начать думать о сценариях того, как можно оздоровить экономику Литвы. Очевидно, что на мировую экономику это уже влияет", – заявил после встречи пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
По его словам, воздействие коронавируса на экономику Литвы неизбежно, поэтому к этому следует готовиться.
"Мы небольшое государство, в окружении крупных государств. Очевидно, что определенное воздействие это окажет, поэтому следует оценить сценарии и подумать, какая помощь может потребоваться бизнес-организациям", – сказал А. Бубнялис.
По его словам, конкретные меры в понедельник не обсуждались.
Г. Науседа выслушал информацию главы правительства о готовности больниц страны, всей системы здравоохранения к контролю над распространением коронавируса.
"Кратко обсуждалась работа Центра контроля над экстремальными ситуациями, президент повторно выразил доверие центру, а также предложил помощь специалистов президентской администрации, если она потребуется", – сказал А. Бубнялис.
Премьер С. Сквернялис не комментировал встречу журналистам.
В Литве пока установлен один случай заражения COVID-19. В мире целом выявлено более 89 тыс. случаев заражения этим вирусом, более 3 тыс. скончались.
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