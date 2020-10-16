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Президент Литвы Гитанас Науседа призывает страны Евросоюза (ЕС) игнорировать объявление Беларусью в международный розыск бывшей кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© AFP / Scanpix

"Нелигитимный диктатор включает лидера белорусской оппозиции С. Тихановскую в список лиц, объявленных в международный розыск. Я надеюсь, что государства ЕС останутся едиными и проигнорируют этот незаконный ордер. С. Тихановская может быть объявлена в розыск в Беларуси, но ЕС должен держать для нее дверь открытой", - написал Г. Науседа в своем аккаунте в Twitter.

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В пятницу службы Беларуси информировали, что страна объявила уехавшую в Литву С. Тихановскую в международный розыск за ее участие в деятельности Координационнного совета. Минск утверждает, что совет предпринимал действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

38-летняя С. Тихановская уехала в Вильнюс после выборов 9 августа. Она считает себя победителем выборов президента Беларуси. С. Тихановская решила баллотироваться на президентский пост после того, как ее муж Сергей Тихановский, тоже собиравшийся бросить вызов А. Лукашенко, оказался за решеткой.

В последние недели белорусская милиция задержала тысячи демонстрантов. Из-за сообщений свидетелей о насилии со стороны милиции и пытках ею задержанных международное сообщество осудило режим А. Лукашенко, в отношении которого Запад ввел санкции.

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