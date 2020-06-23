"Президент неделю тому назад разговаривал с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и обеспечил ее участие в данном процессе и открытость в поисках общего решения, но также важно, чтобы и внутри страны у нас был консенсус, чтобы мы представляли интересы Литвы "как один кулак", - после встречи президента с министрами сообщил его советник Ярослав Неверович.

По его словам, во вторник президент с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом и главой дипломатического корпуса Литвы Линасом Линкявичюсом обсудил стратегические энергетические проекты, переговоры с ЕК и региональными партнерами.

„Мы в очень важной точке, когда необходимы решения по поводу реализации - синхронизации последнего стратегического энергетического проекта. Очень важно последовательно, сосредоточенно работать, управлять всеми рисками, работать как с внешними партнерами, так и внутри страны", - заявил Я. Неверович.

В то время, как оппозиция и министр иностранных дел Л. Линкявичюс критикуют проект соглашения, по которому Латвия и Эстония не обязаны не покупать белорусскую электроэнергию, Ж. Вайчюнас заявил, что на переговорах с Латвией и Эстонией будет важно добиться общего обязательства всех стран не покупать электроэнергию у Беларуси. Он считает, что важно, чтобы было обязательство стран Балтии, что белорусское электричество не попадет на рынок этих стран, а также в Польшу.

Комментируя свои разногласия с Л. Линкявичюсом, Ж. Вайчюнас подчеркнул, что по поводу стратегии нет разногласий, но, возможно, они есть по поводу тактики.

Я. Неверович подчеркнул, что очень важно не создать рисков для синхронизации сетей стран Балтии с европейскими. По его мнению, в переговорах по соглашению со странами Балтии очень важно качество, однако и время ограничено: общая позиция должна быть выработана до начала работы БелАЭС.

Он также заявил, что позиция Литвы остается неизменной, что "этот проект не должен быть запущен", страна всегда будет придерживаться позиции, что должны быть реализованы рекомендации стрессовых тестов до запуска электростанции.