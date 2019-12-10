"Правительство должно понять, что, оставляя этого министра, оно дискредитирует не кого-то другого, а само себя", – сказал глава государства на пресс-конференции в Утене во вторник.
По его словам, у него создалось впечатление, что реально Минтранспорта возглавляет не Я. Наркевич, а лидер партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский.
"Я считаю, что проблема господина Я. Наркевича в том, что я вообще иногда думаю, а есть ли такой министр Я. Наркевич. Мне кажется, что есть министр с другой фамилией, который даже дает указания господину Я. Наркевичу – говорить ему или молчать", – сказал Г. Науседа.
Он заявил, что не позволит правящим забыть вопрос о министре транспорта.
"Вопрос об этом министре я точно не спущу, он должен решаться", – сказал Г. Науседа.
Президент некоторое время назад призвал Я. Наркевича уйти в отставку, потому что он утратил доверие.
Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании "Почта Литвы" ( Lietuvos pastas), финансирование ремонта некоторых дорог и обстоятельства проживания в парламентской гостинице.
Я. Наркевич говорит, что подвергается организованным нападкам, которые начались, когда он стал интересоваться проблемами компаний "Почта Литвы" и "Литовские железные дороги".
Я. Наркевича делегировала на должность министра ИАПЛ-СХС, которая в этом году после президентских выборов присоединилась к правящей коалиции.
Пребывание Наркевича на посту министра дискредитирует правительство, говорит президент
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