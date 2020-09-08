"Мы сошлись во мнении с лидером Украины в том, что диалог между белорусской властью и гражданским обществом с целью передачи власти и организации новых, честных и демократических президентских выборов под надзором ОБСЕ – это тот мирный путь, который мы видим в качестве выхода из сложившейся ситуации", – отметил глава государства в сообщении, распространенном администрацией президента после беседы с руководителем Украины Владимиром Зеленским.
Президенты двух стран также обсудили возможное сотрудничество Литвы и Украины с целью деэскалации положения в соседней стране, вызывающего беспокойство.
Администрация президента Литвы отмечает, что в ходе беседы также обсуждалась встреча Нормандской четверки и обострение ситуации в украинском Донбассе в связи с регулярными нарушениями перемирия.
Кроме того, президенты обменялись ожиданиями в связи с приближающимся саммитом ЕС и Украины на высшем уровне. Г. Науседа акцентировал, что эта встреча важна для дальнейшей политической и экономической интеграции Украины с ЕС.
Также во время беседы была затронута тема атомной безопасности, обсуждалась угроза Белорусской АЭС, запускаемой в Островце. Президент получил поддержку украинского лидера в вопросе отказа от покупки электроэнергии с небезопасной БелАЭС.
По сообщению администрации президента, главы государств выразили удовлетворение тесными, двусторонними отношениями, основанными на общих ценностях. Г. Науседа принял приглашение В. Зеленского посетить Украину в конце этого года.
Саммит ЕС и Украины планируется провести 1 ноября.
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