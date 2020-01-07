Президент Гитанас Науседа поздравил с наступающим Рождеством православных христиан и старообрядцев Литвы. Обращаясь к согражданам, он отметил, что на протяжении многих веков сила Литовского государства заключалась в его мультикультурном обществе, и призвал поддерживать исторические традиции.
Gitanas Nauseda
© lrp.lt nuotr.

Дорогие верующие, уважаемые сограждане!

Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Это самый красивый праздник в году, который побуждает нас отвлечься от повседневных забот, задуматься о вечных истинах и ценностях. Это праздник, который собирает членов семьи за одним столом.

Желаю, чтобы это наполненное добротой рождественское настроение не покидало вас круглый год, чтобы ваш дом был полон любви, а будни – содержательной работы.

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Оберегая свои семьи, мы строим государство, честно работая на благо страны, мы заботимся и о благополучии своей семьи.

На протяжении многих веков сила Литовского государства заключалась в его мультикультурном обществе. Давайте будем и дальше вместе поддерживать самые красивые и добрые наши исторические традиции!

Будем единым и сильным обществом – одной Литвой, где важен каждый человек!

Гитанас Науседа

Президент Литовской Республики

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