Дорогие верующие, уважаемые сограждане!
Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Это самый красивый праздник в году, который побуждает нас отвлечься от повседневных забот, задуматься о вечных истинах и ценностях. Это праздник, который собирает членов семьи за одним столом.
Желаю, чтобы это наполненное добротой рождественское настроение не покидало вас круглый год, чтобы ваш дом был полон любви, а будни – содержательной работы.
Оберегая свои семьи, мы строим государство, честно работая на благо страны, мы заботимся и о благополучии своей семьи.
На протяжении многих веков сила Литовского государства заключалась в его мультикультурном обществе. Давайте будем и дальше вместе поддерживать самые красивые и добрые наши исторические традиции!
Будем единым и сильным обществом – одной Литвой, где важен каждый человек!
Гитанас Науседа
Президент Литовской Республики
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