Президент поздравил победителей первого тура выборов: возможна как левая, так и правая правящая коалиция

По словам главы государства, результаты первого тура показывают, что все возможности еще открыты.

"Давайте оставим формирование коалиции на время после второго тура. Я считаю, что сегодня открыты возможности для всех коалиций - и правых, и левых, и, вероятно, даже коалиции, которые трудно представить, могут быть возможны", - сказал президент журналистам в Таураге.

По мнению президента, результаты первого тура были предопределены тем, что избиратели правых взглядов на этот раз были активнее, особенно в крупных городах, хотя вообще левых взглядов придерживается больше граждан страны.

Г. Науседа сказал, что многие партии разделяют его представление о государстве всеобщего благосостояния, связанном с необходимостью снижать уровень бедности и уделять больше внимания образованию, а сам он готов посредничать в достижении национального соглашения по образованию.

"Мне очень отрадно, что все практически все партии откликнулись на лозунг государства всеобщего благосостояния (...) наверное, вы согласитесь, что сегодня мы не найдем в Литве партии, которая высказывалась за то, что бедности в Литве должно быть больше", - сказал президент.

Также президент поздравил лидеров политических партий, избранных в новый Сейм.

"Я вчера поздравил всех руководителей партий, которые выступили неплохо или, возможно, чуть лучше среднего в первом туре выборов, сделал это, пообщавшись с главами шести партий", - сказал Г. Науседа журналистам во вторник.

"Кого-то похвалил за хорошие результаты в первом туре, кого-то, возможно, нужно было немного утешить, пожелать успехов во втором туре, что я и сделал", - сказал он.

Главы партий сказали BNS, что звонки вежливости от президента поступили в понедельник.

Председатель Союза отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис сказал, что президент просто поздравил партию с результатами выборов.

"Первый этап выборов завершен (...) Нормально, что президент не устраняется от политических актуалий, а поддерживает нормальную связь", - сказал BNS председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтатуас Палуцкас.

Лидер Партии труда (ПТ) Виктор Успасских сказал, что беседа была приятной: "Приятная, добрая поздравительная беседа".

Такой звонок от главы государства подтвердили BNS и пресс-атташе Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Даля Венцявичене, председатель Партии свободы (ПС) Аушрине Армонайте и глава Движения либералов Литвы (ДЛЛ) Виктория Чмилите-Нильсен.