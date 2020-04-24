На пресс-конференции он рекомендовал не планировать этим летом отдых в других странах Балтии.

"Я думаю, что все же надо поступать, как я планирую, я хотел бы отдыхать в Литве. Призываю делать так всех людей, пусть процветает наша страна", – сказал президент.

Он оценил и работу раздробленного парламента. Депутаты не могут договориться о том, как часто им проводить заседания.

"Заседать надо столько, чтобы были приняты самые важные законы. (…) Но я хочу обратить внимание на то, что на повестке дня есть немало проектов других законов, которые также важны для Литвы. (…) Было бы неплохо, если бы частотность и интенсивность заседаний была такой, какая необходима для принятия необходимых законов", – сказал Науседа.

В четверг он по телефону говорил с президентом Беларуси.

"Я вижу, что есть позиция, что коронавирус - это угроза, она более ярко выражена, чем до этого. Предпринимают определенные меры, которые президент мне изложил. Нет оснований не верить статистике, иной у меня нет.

Моей целью было сказать, что если есть какие-то способы оказания помощи для облегчения борьбы, мы готовы это сделать как советами, так и средствами. Конкретного желания получить ту или иную помощь он не выразил", – сказал Науседа.

В Беларуси на данный момент зафиксировано 8000 случаев коронавируса, а также 60 случаев смерти. В начале апреля главы Литвы, включая президента сказали, что ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство.

Тогда Лукашенко отшучивался, говоря, что не видит нигде вируса, в Беларуси проходили массовые и спортивные мероприятия. Он призвал руководство Литвы заниматься "своим вирусом".