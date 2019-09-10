Президент Литвы Гитанас Науседа, встретившийся во вторник в Вильнюсе с губернатором американского штата Пенсильвания Томом Вулфом, заявил, что военные США реально участвуют в обороне Литвы.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Глава государства отметил, что США остаются стратегическим партнером страны в сфере безопасности.

"Постоянное участие военных Национальной гвардии Пенсильвании в проходящих в Литве учениях демонстрирует реальное участие американских вооруженных сил в обороне страны и дополнительные гарантии безопасности для нашего региона", – говорится в сообщении администрации президента, распространенном по итогам встречи.

Статьи по теме:
Президент Литвы встретится с губернатором Пенсильвании  (2)
Президент Литвы: батальона НАТО для обороны стран Балтии недостаточно  (93)

"По словам президента, военные учения в Литве и США укрепляют возможности армии действовать плечом к плечу, а наши способности уже не раз проверялись во время совместных учений и международных операций в Афганистане", – говорится в нем.

Военные Пенсильвании часто бывают в Литве, участвуют в учениях и в других проектах вместе с Добровольческими силами (ополчение) литовской армии.

Г. Науседа обсудил с Т. Вулфом также вопросы сотрудничества в сферах обороны, культуры и экономики, энергетической безопасности.

Политика

Приоритеты еврокомиссара от Литвы: круговая экономика, меньше пластика, чистые океаны (1)

Предложенный в еврокомиссары по окружающей среде...

Президент после встречи с губернатором Пенсильвании:США реально участвует в обороне Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа , встретившийся во...

Карбаускис: распад фракции партии "Порядок и справедливость" в Cейме Литвы не навредит коалиции

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил,...

Спикер Сейма Литвы предупреждает, что расследование о влиянии РФ может стать орудием амбиций (3)

Председатель литовского парламента Викторас...

Советник президента: общаться с Беларусью не обязательно означает приглашать Лукашенко (3)

Стремление президента Литвы Гитанаса Науседы...

TOP новостей

В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля (44)

Министерство охраны окружающей среды Литвы...

Произошли сбои в работе Smart-ID: жители Литвы не могут пользоваться банковскими услугами

10 сентября читатели портала DELFI сообщили о том, что...

Компанию состоятельного эстонца Литва признала угрозой для нацбезопасности – связи ведут к Путину (30)

Литва не допустила компании эстонского...

Едва сводящая концы с концами пенсионерка: очень обидно, что государство так поступает (102)

Одежда – только из секонд-хенда, еда – только со...

Rinkimai Rusijoje

Всеволод Чернозуб. Больше проблем внутри России – меньше международная активность Кремля Специально для DELFI (27)

Единым днём голосования в России завершился...