Президент после встречи с губернатором Пенсильвании:США реально участвует в обороне Литвы

Глава государства отметил, что США остаются стратегическим партнером страны в сфере безопасности.

"Постоянное участие военных Национальной гвардии Пенсильвании в проходящих в Литве учениях демонстрирует реальное участие американских вооруженных сил в обороне страны и дополнительные гарантии безопасности для нашего региона", – говорится в сообщении администрации президента, распространенном по итогам встречи.

"По словам президента, военные учения в Литве и США укрепляют возможности армии действовать плечом к плечу, а наши способности уже не раз проверялись во время совместных учений и международных операций в Афганистане", – говорится в нем.

Военные Пенсильвании часто бывают в Литве, участвуют в учениях и в других проектах вместе с Добровольческими силами (ополчение) литовской армии.

Г. Науседа обсудил с Т. Вулфом также вопросы сотрудничества в сферах обороны, культуры и экономики, энергетической безопасности.