Решение социал-демократов выйти из правящей коалиции грозит государству нестабильностью, считает президент Литвы Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

"После решения социал-демократов мы идем к этапу политической нестабильности", – прокомментировала решение социал-демократов глава государства. Ее позицию BNS передала пресс-служба президента.

По словам Грибаускайте, правительству Саулюса Сквернялиса придется работать в условиях меньшинства.

"Вероятно, что правительство меньшинства будет поддерживать неформальное, пестрое и довольно непостоянное большинство. Ждет серьезный экзамен на ответственность – не только для тех, кто остался у власти, но и для оппозиции", – сказала президент.

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Совет Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) принял решение покинуть правящую коалицию с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "крестьянами").

За прекращение работы в коалиции с "крестьянами" проголосовали 140 членов совета ЛСДП. Против такого решения высказались 46 соцдемов. В голосовании принимали участие 187 из 235 членов совета

У "крестьян" в парламенте 56 членов из 141, у соцдемов – 17. В парламенте также работает 31 консерватор, 14 либералов, 8 представителей Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, 7 членов "Порядка и справедливости", а еще 5 депутатов не являются членами никакой фракции.

BNS
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