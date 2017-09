"После решения социал-демократов мы идем к этапу политической нестабильности", – прокомментировала решение социал-демократов глава государства. Ее позицию BNS передала пресс-служба президента. По словам Грибаускайте, правительству Саулюса Сквернялиса придется работать в условиях меньшинства. "Вероятно, что правительство меньшинства будет поддерживать неформальное, пестрое и довольно непостоянное большинство. Ждет серьезный экзамен на ответственность – не только для тех, кто остался у власти, но и для оппозиции", – сказала президент. Статьи по теме: Решение принято: социал-демократы Литвы выходят из коалиции с "крестьянами" Совет Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) принял решение покинуть правящую коалицию с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "крестьянами"). За прекращение работы в коалиции с "крестьянами" проголосовали 140 членов совета ЛСДП. Против такого решения высказались 46 соцдемов. В голосовании принимали участие 187 из 235 членов совета У "крестьян" в парламенте 56 членов из 141, у соцдемов – 17. В парламенте также работает 31 консерватор, 14 либералов, 8 представителей Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, 7 членов "Порядка и справедливости", а еще 5 депутатов не являются членами никакой фракции.

