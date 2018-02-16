"Мне кажется, что отношения Польши и Литвы на политическом уровне сейчас развиваются в хорошем направлении", - сказал Дуда на встрече с польской диаспорой Литвы в Вильнюсе в четверг вечером.

"Я очень надеюсь, что эти хорошие отношения также будут определять улучшение вашей ситуации - поляков, проживающих в Литве", - добавил он.

Дуда выразил благодарность полякам Литвы за то, что они являются хорошими и лояльными гражданами Литвы, однако добавил, что ему известно о проблемах с образованием литовских поляков.

"Я бы хотел как президент Республики Польша поблагодарить за то, что вы являетесь хорошими, лояльными гражданами Литовского государства, несмотря на свое польское происхождение. Таким образом вы свидетельствуете о том, что мы, поляки - трудолюбивы, ответственны, честны, уважаем близких и страну, в которой живем", - сказал Дуда.

"Я как президент Польши благодарен вам за это, потому что именно благодаря вам здесь создается имидж Польши. Хороший имидж нашей страны, родины ваших отцов. И за это я вам тоже очень, очень благодарен", - сказал он.

"Я знаю, что ситуация не такова, чтобы у вас не возникали проблемы. Знаю, что есть вопросы, связанные с обучением польскому языку, с польским языком на экзаменах на аттестат зрелости", - сказал польский лидер.

Он сказал, что обсудит проблемы литовских поляков на двусторонней встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте в субботу.

"Я надеюсь, что мы будем стараться понемногу преодолевать эти проблемы, согласовывая методы решения вопросов, вызывающих споры или сомнения. Однако я прошу - давайте сохранять спокойствие, давайте делать это путем диалога", - сказал Дуда.

В Литве проживает около 200 000 поляков. Польша в течение пяти последних лет заморозила визиты на высшем уровне в Вильнюс, обвиняя Литву в проблемах польской национальной диаспоры. Правительство Литвы отмело большинство из этих претензий.

В последнее время отмечается потепление в двусторонних отношениях - в сентябре Литву посетил спикер сейма Польши Марек Кучиньский, в марте в Вильнюсе ждут польского премьера Матеуша Моравецкого.

Для Литвы важна поддержка Польши в плане предстоящей синхронизации электросетей с электросетями Западной Европы и повышения оборонных мощностей. Польша ищет поддержки Литвы в споре с ЕС по поводу резонансной реформы судов и хочет обеспечить хорошие условия для контролирующего нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй нефтеконцерна Orlen.

Дуда в пятницу утром встретился с представителями польского бизнеса Литвы, в полдень принял участие в торжестве по поводу столетия восстановления Литовского государства возле Президентского дворца и присутствовал на праздничном богослужении, а после обеда встретится в Вильнюсе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Некоторые представители делегации польского президента в пятницу посетят Шальчининкай (район компактного проживания польского национального меньшинства - ред.).

"Это праздничный визит, во время которого мы вместе будем праздновать столетие восстановления Литовского государства. Если будет такая возможность, то я прежде всего поблагодарю гостей за поддержку общественности Шальчининкского района, если будет время, то мы поговорим о развитии района, я заинтересован рассказать о районе, мы попросим активизировать экономическое сотрудничество, финансово поддержать образование и культуру, особенно в плане организации молодежного обмена", - сказал BNS мэр Шальчининкай Здиславас Палявичюс.