aA
Соединенные общей историей поляки и литовцы в последнее время всё больше укрепляют чувство общности, заявил находящийся с визитом в Вильнюсе президент Польши Анджей Дуда.
A. Duda
A. Duda
© Reuters / Scanpix

"Очень рад, что поляки и литовцы обладают ощущением исторической общности и особенно в последнее время это ощущение становится всё более сильным. Могу смело сказать, что это - причина для чувства удовлетворения", - сказал в Сейме во вторник А. Дуда.

Он подчеркнул, что несколько веков тому назад создавшие общее государство поляки и литовцы "из-за долгой общей истории имеют и связывающее их прекрасное будущее".

Статьи по теме:
Сквернялис после встречи с Дудой: нельзя допустить раскола нашего единства  (15)
Премьер Литвы считает, что новые власти испортят отношения с Польшей  (13)

"Люблинская уния не является музейным экспонатом, это зеркало, в которое могут посмотреть сегодняшние представители европейской интеграции. Это прекрасный пример того, как успешно создавалась политическая общность свободных и равных народов, которые подружились, хотели жить дружно, вместе создавать свое будущее", - сказал А. Дуда.

Люблинская уния была подписана 1 июля 1569 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Науседа призвал главу Польши искать пути диалога с обществом по вопросам прав человека (24)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поднял...

TOP новостей

Aušrinė Armonaitė Evelina Dobrovolska

Ландсбергис - в главы МИД Литвы, Армонайте - минэкономики, Добровольска - минюста Президенту представлен список министров нового правительства Литвы (17)

Кандидат в премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните...

Пандемия сделала литовцев богаче: сумма вкладов достигла невиданных высот и росла быстрее, чем в других странах еврозоны (87)

В Литве на счетах компаний и физических лиц фиксируют...

Предварительные данные: за сутки в Литве установили 1935 новых случаев коронавируса (25)

За прошедшие сутки в Литве установили 1935 новых случаев...

Ландсбергис: Литве не требуются радикальные изменения во внешней политике

Литве не требуются радикальные изменения во внешней...

Правительство Литвы вопрос продления карантина будет решать на следующей неделе (3)

Уходящее правительство Литвы в среду уточнит условия...

|Maža didelių žinių kaina