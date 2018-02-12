Президент Польши Анджей Дуда на этой неделе начнет трехдневный визит в Литве встречей с общиной литовских поляков.
Dalia Grybauskaitė, Andrzejus Duda
© AP / Scanpix

Встреча с общиной планируется в четверг вечером в Доме польской культуры, сообщил в понедельник BNS член правления Польского дискуссионного клуба Анджей Пукшто.

В пятницу А. Дуда с другими руководителями стран региона и ведомств Евросоюза примет участие в мероприятиях столетия восстановления государственности Литвы, а в субботу обсудит двухсторонние отношения с президентом Далей Грибаускайте.

В Литве проживает около 200 тыс. поляков. Польша в последние пять лет заморозила визиты высокого уровня в Вильнюс, обвиняя Литву в положении польского национального меньшинства.

В последнее время отмечается потепление между двумя странами - в сентябре Литву посетил глава польского сейма Марек Кухчиньский, в марте в Вильнюсе ждут польского премьера Матеуша Моравецкого.

Литве важна поддержка Польши в синхронизации ЛЭС с сетями Западной Европы, в укреплении оборонных мощностей. Польша стремится к помощи Литвы в споре с ЕС по противоречивой правовой реформе и хочет обеспечить хорошие условия для принадлежащего концерну Orlen в Литве нефтеперерабатывающему комплексу.

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