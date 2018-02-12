Встреча с общиной планируется в четверг вечером в Доме польской культуры, сообщил в понедельник BNS член правления Польского дискуссионного клуба Анджей Пукшто.
В пятницу А. Дуда с другими руководителями стран региона и ведомств Евросоюза примет участие в мероприятиях столетия восстановления государственности Литвы, а в субботу обсудит двухсторонние отношения с президентом Далей Грибаускайте.
В Литве проживает около 200 тыс. поляков. Польша в последние пять лет заморозила визиты высокого уровня в Вильнюс, обвиняя Литву в положении польского национального меньшинства.
В последнее время отмечается потепление между двумя странами - в сентябре Литву посетил глава польского сейма Марек Кухчиньский, в марте в Вильнюсе ждут польского премьера Матеуша Моравецкого.
Литве важна поддержка Польши в синхронизации ЛЭС с сетями Западной Европы, в укреплении оборонных мощностей. Польша стремится к помощи Литвы в споре с ЕС по противоречивой правовой реформе и хочет обеспечить хорошие условия для принадлежащего концерну Orlen в Литве нефтеперерабатывающему комплексу.
Дуда начнет трехдневный визит в Литву встречей с литовскими поляками (5)
Президент Польши Анджей Дуда на этой неделе начнет...
Литовские дипломаты выражают протест в связи с гимном Литовской ССР на турнире по дзюдо в Италии (172)
Литовские дипломаты в понедельник выражают протест в...
Президент Литвы приветствовала решение не разрешить России участвовать в Олимпиаде (247)
Президент Литвы Даля Грибаускайте приветствовала...
Президент и премьер Литвы выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в России (43)
Президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер Саулюс...
Политолог: визит премьера Латвии в Минск может отразиться на Клайпедском порту (56)
Визит латвийского премьера в Республику Беларусь может...
TOP новостей
После статьи на DELFI – неожиданная реакция чиновников: подростка стали запугивать судами (10)
После того как DELFI рассказал о 13-летнем подростке,...
Из-за эпидемии гриппа только в Вильнюсе закрыты 19 школ: что делать с детьми? (9)
В Литве наблюдается эпидемия гриппа, на карантин...
Выяснилось, где живут самые большие оптимисты и пессимисты Литвы (32)
Опрос жителей Литвы показал, что жизнью в стране...
Распространяется предложение нелегально поработать над оборудованием магазина Lidl (3)
12 феврале в социальных сетях начали распространять...
Такого в Литве давно не было – флаги изготавливают и по ночам (51)
В последний месяц, по данным некоторых магазинов,...