"Сегодня мы, современные люди, стоим здесь, чтобы почтить героизм и самопожертвование наших предшественников. Но прежде всего, мы здесь для того, чтобы продемонстрировать, что нас связывает тоже, как и 156 лет назад, общность памяти и судьбы, общность ценностей и устремлений", – сказал глава Польского государства в пятницу в Вильнюсском кафедральном соборе.

"Мы должны руководствоваться принципами солидарности, дружбы и взаимоуважения, ведь единство народов Центральной Европы является необходимой, надежной и самой твердой основой и гарантией свободы, независимости и суверенитета наших государств", – сказал польский президент.

"Как и участники восстания 150 лет назад были солидарными людьми, так и мы, современные люди, хотим действовать вместе солидарно", – подчеркнул А. Дуда.

По его словам, участники восстания, которых хоронят в пятницу, также были погибшими в борьбе за свободу.

Останки участников Восстания 1863-1864 годов были обнаружены на Вильнюсской горе Гедиминаса, без гробов, со связанными руками, скинутыми в могильную яму и присыпанными известью.

"Мы прекрасно знаем эту характерную привычку, которую соблюдали со времен белого до красного царизма. В своей стране мы все еще находим могильные ямы с жертвами, партизанами антисоветской борьбы, убитых красным режимом. Сегодня вспоминаем и их, несгибаемых польских военных, литовских лесных братьев и других. Все они, и те, погибшие 150 лет назад, и 70 лет назад, герои свободы наших народов", – сказал президент соседней страны.

Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 годах. С 1863 по 1864 год 21 участник восстания был казнён путем повешения или расстрела на площади Лукишкес в Вильнюсе. После казней останки не были от даны близким для погребения, их тайно захоронили в месте, недоступном для общественности в то время - в районе крепости, построенной по приказу царя на горе Гядиминаса в 1831 году.

Их останки были найдены в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса.

Сегодня они будут перезахоронены в центральной часовне кладбища Расу в Вильнюсе.