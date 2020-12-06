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Президент Гитанас Науседа положительно оценил опыт и компетентность кандидата в министры транспорта Марюса Скуодиса, сообщил пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

"После встречи президент положительно оценил как компетентность, так и опыт кандидата. Президент подчеркнул, что получил очень конкретные ответы на очень конкретные вопросы. Видно, что кандидат знаком не только со сферой, в которой он сейчас работает, но и со сферой коммуникации. На него также произвело впечатление то, что кандидат подчеркнул необходимость прозрачности в финансировании асфальтирования дорог", - сказал А. Бубнялис на пресс-конференции в воскресенье после встречи с кандидатом.

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"Окончательную оценку президент выскажет премьер-министру, как только состоится встреча", - добавил он.

Во время встречи с кандидатом Г. Науседа обсудил цели "зеленой" политики и развитие инфраструктурных проектов.

"В ходе встречи были обсуждены несколько, по мнению президента, наиболее важных приоритетов в транспортной сфере. Это конкурентоспособность этого сектора, поддержание важности национальной безопасности, развитие стратегических транспортных и инфраструктурных проектов, авиасообщение с Литвой, реализация зеленой политики", - сказал А. Бубнялис.

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