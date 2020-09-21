Президент: показатели COVID-19 ухудшаются везде, Литва в этот раз подготовлена лучше

"Статистика ухудшается, цифры хуже, но это явление, которое отмечается во всех государствах. Я считаю, что на этом этапе мы намного лучше готовы, чем во время первой волны", – заявил президент в воскресенье журналистам в Крижкальнисе, комментируя рост новых случаев COVID-19.

Г. Науседа также подчеркнул, что в данный момент было бы неоправданным останавливать экономику, поэтому применяемые меры по противостоянию коронавирусу будут локальными при оперативной идентификации очагов.

"Ведомства, медики знают, что делать, как делать, мы значительно лучше обеспечены и средствами защиты, и средствами тестирования. Первое, что мы должны делать, это очень четко выявлять очаги, в которых возникают вспышки, и действовать селективно, целенаправленно, именно в тех местах, где возникают крупнейшие проблемы", – отметил руководитель страны.

"Мы не можем полностью остановить жизнь, закрыть образовательный процесс, остановить экономику, это нельзя оправдать, с другой стороны, дает ли это очень большой эффект", – сказал Г. Науседа.

В субботу в Литве сообщили о рекордном количестве новых случаев коронавируса за сутки – 99. Максимальное количество новых случаев за сутки было зафиксировано во время пика эпидемии в апреле - 90. В целом за выходные выявлено 179 новых случаев коронавируса.

Крупнейшая вспышка сейчас в больнице города Радвилишкис. В воскресенье Национальный центр общественного здоровья сообщил, что в целом с этим очагом связаны 57 случаев.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис на своей странице в соцсети "Фейсбук" написал, что в понедельник созывается заседание Комитета по контролю над распространением COVID-19, на заседании планируется принять "новые тактические решения, которые позволят сократить ускорение распространения вируса без остановки жизни внутри страны".