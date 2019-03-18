Президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье заявила, что предложение премьера Саулюса Сквернялиса Беларуси по поводу АЭС является антиконституционным, потому что в основном законе страны решение вопросов внешней политики отнесено к компетенции президента.
Dalia Grybauskaitė, Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Конституция предусматривает, что решения принимает только президента, внешняя политика осуществляется совместно с правительством. Так что поскольку эта тема не согласовывалась, а это стратегическая внешнеполитическая цель, я считаю, что это антиконституционное действие", - сказала журналистам в Вильнюсе глава государства.

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С. Сквернялис предложил Беларуси строить в Островце не атомную, а газовую станцию, и использовать на ней поставляемый через Клайпеду газ.

Конституция предусматривает, что президент "решает основные вопросы внешней политики и совместно с правительством осуществляет внешнюю политику".

Власти Литвы утверждают, что строительство БелАЭС ведется с нарушением требований безопасности. Беларусь эти обвинения отметает.

Раньше Литва стремилась остановить проект, блокируя импорт электроэнергии с этой станции на уровне ЕС, но не получили поддержки органов ЕС и других государств блока.

Первый реактор БелАЭС намечается ввести в эксплуатацию в этом году, второй - в следующем.

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