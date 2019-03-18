"Конституция предусматривает, что решения принимает только президента, внешняя политика осуществляется совместно с правительством. Так что поскольку эта тема не согласовывалась, а это стратегическая внешнеполитическая цель, я считаю, что это антиконституционное действие", - сказала журналистам в Вильнюсе глава государства.
С. Сквернялис предложил Беларуси строить в Островце не атомную, а газовую станцию, и использовать на ней поставляемый через Клайпеду газ.
Конституция предусматривает, что президент "решает основные вопросы внешней политики и совместно с правительством осуществляет внешнюю политику".
Власти Литвы утверждают, что строительство БелАЭС ведется с нарушением требований безопасности. Беларусь эти обвинения отметает.
Раньше Литва стремилась остановить проект, блокируя импорт электроэнергии с этой станции на уровне ЕС, но не получили поддержки органов ЕС и других государств блока.
Первый реактор БелАЭС намечается ввести в эксплуатацию в этом году, второй - в следующем.
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