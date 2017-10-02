Президент Литвы Даля Грибаускайте 2 октября утро посетит Центр помощи детям, где откроется первая в Литве консультационная телефонная линия для родителей "Родительская линия".
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

С начала 2017 года в Литве действует закон, запрещающий любого рода насилие над детьми. Однако, по данным неправительственных организаций, больше половины родителей по-прежнему воспитывают детей, применяя насилие. Самая большая проблема в том, что родителям не хватает доступной информации и они не знают, каким способом решать возникающие проблемы.

Проект "Родительская линия", организованный президентской кампанией "За безопасную Литву", который финансирует Соцмин, отныне будет предоставлять доступную и бесплатную помощь по телефону. За ней могут обращаться родители, живущие в любой части Литвы, которые сталкиваются с проблемами в воспитании детей.

Каждый вечер,в рабочие дни, с 17 до 21 ч., родители могут звонить по бесплатному номеру 8 800 900 12 и получить консультацию психолога-профессионала по опросу воспитания детей.

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