Президент отклонил просьбу ИАПЛ-СХС обратиться в КС по поводу результатов выборов

По мнению президента, партия не привела обоснованных аргументов в пользу того, что при организации выборов были допущены грубые нарушения выборного законодательства.

"В жалобе не указана обстоятельства и не приведены обоснованные аргументы, которые подтверждали бы, что при оранизации и проведении выборов в Сейм в многомандатном избирательном округе и одномандатном избирательном округе Панеряй-Григишкес могли быть допущены грубые нарушения Закона о выборах в Сейм, из-за которых могла быть искажена истинная воля избирателей во время голосования в этих избирательных округах", - сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Партия во главе с Вальдемаром Томашевским в своей жалобе утверждала, что Закон о выборах в Сейм был грубо нарушен кампанией, инициированной общественным деятелем, телеведущим Андрюсом Тапинасом с целью, чтобы ИАПЛ -СХС не попала в парламент.

Главная избирательная комиссия (ГИК) в субботу утвердила результаты выборов. Комиссия констатировала, что акция "До свидания, Волдеморт" и издание "До свидания, Вальдемар" были негативной рекламой ИАПЛ-СХС, однако закон о предвыборной кампании нарушен не был, так как ни А. Тапинас, ни интернет-канал Laisves TV не были участниками политической кампании.

А. Тапинас говорит, что он не нарушил никаких правовых актов, а акцию нельзя приравнивать к политической кампании.

По поводу обращения в КС ИАПЛ-СХС обратилась с просьбами к президенту и Сейму. Получить комментарий руководства Сейма BNS пока не удалось.

По закону, участники выборов в Сейм в течение 24 часов после обнародования решений ГИК могут обжаловать их сейму или президенту, а президент и Сейм, получив жалобу, могут в течение 48 часов обратиться в КС с запросом относительно нарушений Закона о выборах в сейм.