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В среду президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с членами правления польского дискуссионного клуба и учеными Литвы польского происхождения подготовленную ими стратегию "Вильнюсский край 2040".
Street signs of Warsaw str in Vilnius in Lithuanian and in Polish
Street signs of Warsaw str in Vilnius in Lithuanian and in Polish
© DELFI / Orestas Gurevičius

Как сообщила пресс-служба президента, в этом документе речь идет о видении польской национальной общины, охватывающем важнейшие сферы образования, культуры, экономики и гражданского общества.

"Самое важно то, что этот документ является открытым и поощряет к диалогу. Я предлагаю продолжать дискуссии и внутри польской общины, и с литовскими государственными органами по совершенствованию и реализации этой стратегии", – цитируются в пресс-релизе слова президента.

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Он подчеркнул, что большинство важнейших предложений – по инновативному образованию, культуре, внедрению цифровых технологий в экономику, укреплению гражданского общества и экономическому развитию Вильнюсского края – совпадают с ранее представленным им общественности видением Литвы благосостояния.

На встрече, прошедшей удаленно, глава государства подчеркнул, что создание государства благосостояния в Литве неотделимо от сокращения любой формы социального отчуждения, возникающего, в том числе, и на национальных основаниях.

"Национальные меньшинства не являются нашей проблемой. Это наше богатство, которым мы должны дорожить и которое мы должны защищать", – сказал Г. Науседа.

Стратегия "Вильнюсский край 2040", основанная на анализе научных источников и выводах литовских и польских экспертов – первый документ подобного рода в Литве, охватывающий все сферы жизни литовских поляков.

Стратегию готовили в 2018–2020 годах. Среди важнейших целей, упоминающийся в стратегии – повышение к 2040 году престижа польского языка, обеспечения высокого качества его преподавания в польских школах, создание польскоязычных СМИ и плюралистического гражданского общества поляков Литвы, основанного на демократических принципах и внутренней конкуренции, а также развитие экономического благосостояния Вильнюсского края на базе четвертой промышленной резолюции.

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