Как сообщила пресс-служба президента, в этом документе речь идет о видении польской национальной общины, охватывающем важнейшие сферы образования, культуры, экономики и гражданского общества.
"Самое важно то, что этот документ является открытым и поощряет к диалогу. Я предлагаю продолжать дискуссии и внутри польской общины, и с литовскими государственными органами по совершенствованию и реализации этой стратегии", – цитируются в пресс-релизе слова президента.
Он подчеркнул, что большинство важнейших предложений – по инновативному образованию, культуре, внедрению цифровых технологий в экономику, укреплению гражданского общества и экономическому развитию Вильнюсского края – совпадают с ранее представленным им общественности видением Литвы благосостояния.
На встрече, прошедшей удаленно, глава государства подчеркнул, что создание государства благосостояния в Литве неотделимо от сокращения любой формы социального отчуждения, возникающего, в том числе, и на национальных основаниях.
"Национальные меньшинства не являются нашей проблемой. Это наше богатство, которым мы должны дорожить и которое мы должны защищать", – сказал Г. Науседа.
Стратегия "Вильнюсский край 2040", основанная на анализе научных источников и выводах литовских и польских экспертов – первый документ подобного рода в Литве, охватывающий все сферы жизни литовских поляков.
Стратегию готовили в 2018–2020 годах. Среди важнейших целей, упоминающийся в стратегии – повышение к 2040 году престижа польского языка, обеспечения высокого качества его преподавания в польских школах, создание польскоязычных СМИ и плюралистического гражданского общества поляков Литвы, основанного на демократических принципах и внутренней конкуренции, а также развитие экономического благосостояния Вильнюсского края на базе четвертой промышленной резолюции.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Введен второй карантин: как Литва будет жить в ближайшие три недели (6)
Минздрав Литвы зарегистрировал проект постановления...
Отрицающие коронавирус граждане перешагнули черту: атаковали больницы, следили за пациентами (291)
Перед длинными выходными власти просили жителей не...
За сутки в Литве выявлено 639 случаев коронавируса, 7 человек скончались (6)
За минувшие сутки в Литве установлено 639 новых случаев...
В парламенте Литвы тихой сапой зарегистрированы поправки: непереизбранным депутатам – пожизненная рента (150)
Перед длинными выходными, 30 октября после обеда, в...
В Сантаришкской клинике есть десять свободных коек для больных коронавирусом (11)
В Сантаришкской клинике на данный момент есть десять...