Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг пообещала передать парламенту поправки к законам, которые не позволят манипулировать штатной оплатой труда педагогов.
Eugenijus Jovaiša, Dalia Grybauskaitė, Andrius Navickas
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Президент в срочном порядке передаст парламенту поправки к законам, которые упростят проведение в жизнь реформы в области образования и до минимума уменьшат возможности манипулирования штатной оплатой труда (педагогов)", - сказала журналистам советник президента Рута Качкуте.

Глава государства в четверг встретилась с представителями профсоюзов, канцлером Министерства образования и науки Томасом Даукантасом, председателем парламентского Комитета по вопросам науки и образования Эугениюсом Йовайшей, экспертами в области образования.

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Лидер бастующего четвертую неделю профсоюза учителей Андрюс Навицкас сказал, что решение о возможности изменить форму протеста будет принято, когда будет получен ответ правительства на призывы президента начать проводить в жизнь требования профсоюза, и когда он увидит поправки Грибаускайте.

Профсоюз требует повысить на одну пятую коэффициенты зарплат учителей, а также увеличить число неконтактных часов для педагогов дошкольного воспитания, ликвидировать функциональные интервалы постоянной части должностного оклада, сократить численность учеников в классах.

Правительство утверждает, что проведение в жизнь всех требований профсоюза обойдется примерно в 300 млн. евро, но участники протеста считают, что эта цифра раздута.

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