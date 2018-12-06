"Президент в срочном порядке передаст парламенту поправки к законам, которые упростят проведение в жизнь реформы в области образования и до минимума уменьшат возможности манипулирования штатной оплатой труда (педагогов)", - сказала журналистам советник президента Рута Качкуте.
Глава государства в четверг встретилась с представителями профсоюзов, канцлером Министерства образования и науки Томасом Даукантасом, председателем парламентского Комитета по вопросам науки и образования Эугениюсом Йовайшей, экспертами в области образования.
Лидер бастующего четвертую неделю профсоюза учителей Андрюс Навицкас сказал, что решение о возможности изменить форму протеста будет принято, когда будет получен ответ правительства на призывы президента начать проводить в жизнь требования профсоюза, и когда он увидит поправки Грибаускайте.
Профсоюз требует повысить на одну пятую коэффициенты зарплат учителей, а также увеличить число неконтактных часов для педагогов дошкольного воспитания, ликвидировать функциональные интервалы постоянной части должностного оклада, сократить численность учеников в классах.
Правительство утверждает, что проведение в жизнь всех требований профсоюза обойдется примерно в 300 млн. евро, но участники протеста считают, что эта цифра раздута.
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