"К сожалению, мы видим, что и это правительство не спешит искать решений, но они понадобятся. Отрицать, пытаться избежать, что делало прежнее правительство, пытаться лгать публично, что все в порядке, что работа ведется и все будет хорошо - мы больше не может использовать такой метод", - сказала Д. Грибаускайте в среду Литовскому радио.
"Теперь мы можем только пытаться уменьшить потенциально дополнительный репутационный и финансовый урон", - добавила она.
По словам президента, также следует избегать расходов на юристов, однако она не сказала, следует ли обжаловать решение ЕК в суде Евросоюза - это должно решить правительство.
На ее взгляд, дробить Lietuvos gelezinkeliai не следует, потому что это не позволяет геополитическая ситуация. Как сказала Д. Грибаускайте, восстановление участка путей в латвийскую Реньге, наверное, неизбежно, а штраф можно уменьшить разве что через суд.
Глава МИД заверил: позиция Литвы в вопросе отношений с Россией не меняется (59)
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заверил, что...
Сейм: крупные сделки государственных предприятий будут проверяться (20)
Специальная правительственная комиссия сможет...
"Закон Магнитского": 49 россиянам запретили въезд в Литву (62)
Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в...
Глава МИД Литвы: нужно вернуться к обсуждению совместных закупок вооружений (11)
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...
Глава МИД Литвы: сейчас мы находимся в безопасности (37)
"Сейчас мы находимся в безопасности", - сказал после...
TOP новостей
"Закон Магнитского": 49 россиянам запретили въезд в Литву (62)
Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в...
Сейм: крупные сделки государственных предприятий будут проверять (20)
Специальная правительственная комиссия сможет...
Глава МИД заверил: позиция Литвы в вопросе отношений с Россией не меняется (59)
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заверил, что...
Врач эмигрировал в Скандинавию: достойная зарплата и полугодовой отпуск (77)
Врач абдоминальной хирургии Вирмантас Даубарас в Литве...
Правозащитница Элла Полякова: в Литву я приезжала как из тюрьмы (275)
13 января 1991 года, когда советские танки давили мирных...