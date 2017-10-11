"К сожалению, мы видим, что и это правительство не спешит искать решений, но они понадобятся. Отрицать, пытаться избежать, что делало прежнее правительство, пытаться лгать публично, что все в порядке, что работа ведется и все будет хорошо - мы больше не может использовать такой метод", - сказала Д. Грибаускайте в среду Литовскому радио.

"Теперь мы можем только пытаться уменьшить потенциально дополнительный репутационный и финансовый урон", - добавила она.

По словам президента, также следует избегать расходов на юристов, однако она не сказала, следует ли обжаловать решение ЕК в суде Евросоюза - это должно решить правительство.

На ее взгляд, дробить Lietuvos gelezinkeliai не следует, потому что это не позволяет геополитическая ситуация. Как сказала Д. Грибаускайте, восстановление участка путей в латвийскую Реньге, наверное, неизбежно, а штраф можно уменьшить разве что через суд.