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После того, как стражи этики реабилитировали премьера Литвы Саулюса Сквернялиса в вопросе выделения средств на асфальтирование улицы, на которой он проживает, президент страны Гитанас Науседа призывал уважать этого решение, одновременно акцентируя, что это не убедит людей, которые сейчас ждут асфальтирования их улиц.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) приняла решение по обстоятельствам асфальтирования дороги, ведущей к дому премьера С. Сквернялиса. Оно было благосклонным к премьеру. В демократическом государстве мы обязаны уважать вывод уполномоченного государством ведомства. Здесь можно было бы поставить точку, однако... Права политиков и публичных лиц в вопросах такого рода не равны правам рядового гражданина. Они должны быть меньше!", – написал Г. Науседа на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

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По словам главы государства, эти права должны быть равными "лишь в том случае, если в Литве у нас есть средства и асфальт, чтобы мы могли незамедлительно асфальтировать дороги к домам каждого из нас".

"А пока дела обстоят иначе, мы асфальтирует в одном месте, а в других местах жители Литвы ждут годами, пока дорожники "обнаружат" и их район. И никто не сможет их убедить, что все здесь хорошо", – утверждает президент.

Комиссия, которая расследовала ситуацию полгода, констатировала недостаток данных о том, что в октябре прошлого года при распределении правительством средств на дороги в Вильнюсском районе премьер мог знать о том, что деньги будут направлены его улице и таким образом мог нарушить законы, поэтому расследование было решено прекратить.

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