"Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) приняла решение по обстоятельствам асфальтирования дороги, ведущей к дому премьера С. Сквернялиса. Оно было благосклонным к премьеру. В демократическом государстве мы обязаны уважать вывод уполномоченного государством ведомства. Здесь можно было бы поставить точку, однако... Права политиков и публичных лиц в вопросах такого рода не равны правам рядового гражданина. Они должны быть меньше!", – написал Г. Науседа на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

По словам главы государства, эти права должны быть равными "лишь в том случае, если в Литве у нас есть средства и асфальт, чтобы мы могли незамедлительно асфальтировать дороги к домам каждого из нас".

"А пока дела обстоят иначе, мы асфальтирует в одном месте, а в других местах жители Литвы ждут годами, пока дорожники "обнаружат" и их район. И никто не сможет их убедить, что все здесь хорошо", – утверждает президент.

Комиссия, которая расследовала ситуацию полгода, констатировала недостаток данных о том, что в октябре прошлого года при распределении правительством средств на дороги в Вильнюсском районе премьер мог знать о том, что деньги будут направлены его улице и таким образом мог нарушить законы, поэтому расследование было решено прекратить.